Tragedia con le Frecce Tricolori: Bimba di 5 anni muore in incidente mentre viaggiava in auto

Un'incidente sconvolgente coinvolgendo il velivolo Pony 4 delle Frecce Tricolori ha portato alla morte di una bambina di 5 anni. La tragedia si è verificata all'aeroporto di Caselle, a Torino, quando l'aereo si è schiantato al suolo. Tuttavia, ciò che rende questa tragedia ancora più straziante è il fatto che la piccola era a bordo di un'auto che transitava proprio nel momento sbagliato.

La macchina trasportava una famiglia composta da un uomo, una donna e i loro due bambini, di 5 e 9 anni. L'incidente ha avuto luogo lungo una strada che delimita l'aeroporto, proprio dove il velivolo ha terminato la sua corsa fatale.

L'impatto dell'aereo con l'auto ha causato un'esplosione, sollevando e ribaltando il veicolo. I genitori, seppur feriti e ustionati, sono riusciti a mettere in salvo il figlio maggiore, di 9 anni. Tuttavia, nonostante i loro sforzi eroici, la bambina di 5 anni non ha avuto scampo.

Al momento, le indagini sono in corso per comprendere la dinamica esatta dell'incidente. La tragedia ha scosso profondamente la comunità, lasciando una famiglia in lutto per la perdita della loro amata figlia.