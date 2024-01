Tragedia di Capodanno: Petardo esplode in mano a giovane romano, amputazione necessaria

Incidente drammatico durante il Capodanno in montagna per un giovane romano: un petardo gli esplode in mano, rendendo necessaria l'amputazione dell'arto destro. La festa si stava svolgendo a Pacentro, dove il ventenne stava celebrando l'arrivo del nuovo anno insieme a parenti e amici.

Il tragico episodio si è verificato subito dopo il brindisi di mezzanotte, quando il giovane ha acceso un petardo che, in modo accidentale, è esploso tra le sue mani. La scena orribile ha attirato l'attenzione degli operatori del 118, allertati immediatamente da passanti e partecipanti alla festa. Sul posto, i soccorritori hanno fornito le prime cure al giovane prima di trasferirlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per ulteriori accertamenti.

Dopo il trasferimento, è stato necessario un intervento d'urgenza, che ha comportato la revisione della ferita in attesa della consulenza del chirurgo della mano. Purtroppo, i sanitari ritengono che le ferite siano così gravi da rendere impossibile la ricostruzione delle dita della mano destra.

Va sottolineato che sia Pacentro che Sulmona avevano emesso ordinanze che vietavano l'esplosione di botti e petardi nelle zone sensibili del territorio comunale. Attualmente, la compagnia dei carabinieri di Sulmona sta conducendo accertamenti sulla vicenda.