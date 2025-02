Tragedia: giovane di 26 anni perde la vita in un incidente stradale

Una serata in discoteca si trasforma in tragedia: giovane donna muore in un canale a San Giovanni Teatino

Una tragica fatalità ha scosso la comunità di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Martina Vichayte, una giovane di 26 anni di origini ucraine, residente in Italia da oltre un decennio, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La notte tra il 14 e il 15 febbraio, dopo aver trascorso una serata in discoteca con amici, Martina stava rientrando a casa a bordo della sua Fiat 500. Le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia intensa che rendeva l'asfalto scivoloso, potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. L'auto è finita in un canale a San Giovanni Teatino, dove è stata ritrovata con il corpo senza vita della giovane all'interno. La comunità locale è profondamente scossa da questo evento, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Martina in questo momento di immenso dolore.