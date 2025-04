Tragedia in Abruzzo: donna muore dopo schianto contro un muro

Una 59enne di Castelvecchio Subequo perde la vita in un incidente stradale, forse causato da un malore; indagini in corso per chiarire la dinamica.

Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Castelvecchio Subequo, in provincia dell'Aquila. La mattina del 15 aprile 2025, Eufrasia Angelone, 59 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a pochi metri dal bivio per Gagliano Aterno. La donna, alla guida della sua Opel Mokka, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro il muro di un'abitazione privata.​

Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate con certezza, ma si ipotizza che la conducente possa aver avuto un malore improvviso mentre era al volante. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco di Sulmona, che hanno messo in sicurezza l'area. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.​

Eufrasia Angelone era una figura molto conosciuta nella Valle Subequana, dove gestiva il centro ippico "Il Vecchio Olmo", una struttura immersa nel verde di Gagliano Aterno. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, che la ricorda come una persona appassionata e dedita al proprio lavoro.​

La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al fine di chiarire le circostanze dell'incidente. Nei prossimi giorni verrà disposta un'autopsia sul corpo della vittima e una perizia cinematica per analizzare le condizioni del manto stradale, la velocità del veicolo e lo stato del mezzo.​

Questo tragico evento riporta l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale e sulla necessità di monitorare attentamente le condizioni di salute dei conducenti, soprattutto in età avanzata. Le autorità invitano alla prudenza e alla responsabilità alla guida, per prevenire simili tragedie.