Tragedia in Centro: Muore Ottantunenne alla Guida dell'Auto

Un anziano di 81 anni è morto improvvisamente mentre si trovava alla guida della sua auto in centro, precisamente su viale d'Annunzio, all'incrocio con via Conte di Ruvo. Un malore è stato la causa del decesso avvenuto questo pomeriggio alle 16 vicino alla cattedrale di San Cetteo.

L'uomo è riuscito fortunatamente a fermare l'auto senza causare conseguenze per gli altri automobilisti, ma purtroppo non è stato possibile soccorrerlo in tempo. Tra i primi ad avvicinarsi per prestare aiuto c'è stato l'edicolante della zona, che è stato richiamato dal frastuono dei clacson delle auto bloccate in coda dietro quella della vittima. Anche uno dei parroci della vicina cattedrale è accorso immediatamente, seguito dagli agenti della Municipale, che hanno fermato il traffico per consentire ai soccorritori di intervenire.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, l'uomo è stato dichiarato deceduto e la sua salma è stata trasportata in ospedale per le procedure di rito.