Tragedia in Galleria dell'A14: Passeggero di Autobus Muore nell'Incendio

Una terribile tragedia si è consumata questa mattina lungo il tratto sud dell'A14 nelle Marche, con un incidente seguito da un incendio in una galleria. Nella galleria "Vinci" a Cupra Marittima, si registra una vittima.

L'incidente si è verificato intorno alle 9:30 nella galleria Vinci, situata al chilometro 293 in direzione sud. Coinvolti nell'incidente tre mezzi pesanti, tra cui un autobus, e alcune autovetture. Il violento impatto ha generato un incendio che ha interessato un camion che trasportava sostanze alcoliche. Sul posto sono intervenuti immediatamente il servizio 118, la Polizia autostradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

A causa della chiusura del tratto interessato dall'incidente, si è formata una coda lunga quattro chilometri tra Fermo-Porto San Giorgio e Pedaso. Per chi viaggia verso Pescara, è stata consigliata l'uscita a Grottammare.

Nell'incidente ha perso la vita uno dei otto occupanti dell'autobus, come comunicato dalla società Autostrade. Il tratto tra Fermo e Grottammare è stato temporaneamente chiuso al traffico. L'incidente e l'incendio sono avvenuti all'interno della galleria, vicino a una zona di riduzione di carreggiata utilizzata per lavori notturni di manutenzione dei tunnel nel tratto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente, per ripristinare la circolazione in direzione di Pescara, è in corso l'attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.