Tragedia in Mare: Padre Muore nel Tentativo di Salvare il Figlio

Un gesto eroico si è trasformato in tragedia quando Armando Biagi, un uomo di 55 anni residente a Luco, ha perso la vita nel tentativo di salvare suo figlio di 16 anni dalle acque insidiose. L’evento si è verificato a Nettuno, lungo la costa romana, dove la famiglia stava trascorrendo una vacanza insieme. Armando, un operaio specializzato, si è lanciato senza esitazione in mare quando ha visto il figlio in difficoltà. In modo straziante, è spirato durante il trasporto in ospedale.

Il tragico episodio è avvenuto in un affollato pomeriggio d’agosto. La spiaggia era piena di villeggianti e bagnanti, tra cui Armando e il figlio minore, Diego. Posizionati su una porzione di spiaggia libera adiacente al Santuario di Santa Maria Goretti, il disastro è avvenuto quando Armando ha notato il disagio di Diego in acqua. Senza esitazione, si è tuffato per salvarlo, dimostrando un ineguagliabile attaccamento genitoriale. Una volta riportato con successo il giovane ragazzo in salvo, Armando è improvvisamente stato colpito da una malattia improvvisa. L’incertezza avvolge se l’esercizio fisico o l’emozione travolgente siano stati la causa. Sono inoltre prese in considerazione alternative come un attacco di cuore.

La risposta tempestiva del personale di soccorso è stata cruciale. Gli operatori medici del 118, insieme ai carabinieri locali di Anzio, sono intervenuti prontamente sulla scena. Mentre Diego ha mostrato segni di ripresa, la condizione di suo padre era più grave, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza aerea. Sfortunatamente, l’esito non è stato quello sperato. Nonostante l’atterraggio impeccabile dell’elicottero, Armando è stato alla fine trasportato all’ospedale di Anzio in ambulanza. Inizialmente, il pronostico sembrava meno grave, poiché l’elicottero è decollato senza il 55enne, che ha raggiunto l’ospedale tramite ambulanza. Purtroppo, la sua salute si è deteriorata rapidamente, portando al suo decesso poco dopo il suo arrivo.

Armando Biagi, un abile artigiano del marmo, lascia dietro di sé un’eredità di eroismo e altruismo. Il suo funerale, testimonianza del suo sacrificio senza limiti per la vita del figlio, si terrà presso la Chiesa di San Giovanni ad Avezzano. Sopravvissuto dalla moglie Roberta e dalla figlia maggiore Chantal, l’atto coraggioso di Armando ha suscitato un’immensa tristezza in tutta la sua città natale di Luco dei Marsi.