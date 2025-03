Tragedia in Svezia: valanga uccide due sciatori italiani, altri tre sopravvissuti

Una valanga ha travolto cinque sciatori italiani in Svezia: due fratelli sono morti, mentre gli altri tre membri del gruppo sono sopravvissuti senza gravi conseguenze.

Un gruppo di cinque sciatori italiani è stato travolto da una valanga in Svezia, nella regione di Kårsavagge, vicino al confine con la Norvegia. L'incidente è avvenuto il 20 marzo 2025, durante un'escursione di heliski, una pratica che prevede l'accesso a pendii incontaminati tramite elicottero.

Purtroppo, due fratelli di 45 e 50 anni hanno perso la vita nell'incidente. Gli altri tre membri del gruppo, tra cui la guida alpina certificata a livello internazionale, sono riusciti a sopravvivere senza riportare gravi ferite.

La Farnesina ha confermato l'accaduto e sta fornendo assistenza ai familiari delle vittime. Le autorità locali, insieme ai servizi di emergenza, hanno avviato le operazioni di recupero e stanno indagando sulle circostanze che hanno portato al distacco della valanga.

Questo tragico evento sottolinea i rischi associati alle attività di sci fuoripista e all'heliski, specialmente in zone montuose soggette a instabilità del manto nevoso. È fondamentale che gli appassionati di queste discipline seguano scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali e si affidino a professionisti esperti per garantire la massima sicurezza durante le escursioni.

La comunità degli sport invernali è in lutto per la perdita dei due sciatori italiani, ricordando l'importanza della prudenza e della preparazione quando si affrontano ambienti naturali potenzialmente pericolosi.