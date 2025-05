Tragedia in città: malore improvviso stronca la vita di un 62enne

Nevio Salvatorelli, referente logistico in una ditta di trasporti, si accascia sul lavoro; inutili i soccorsi tempestivi dei colleghi e del 118.

Una giornata lavorativa si è trasformata in tragedia a Pineto, dove Nevio Salvatorelli, 62 anni, residente a Montesilvano, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava sul posto di lavoro. L'uomo, impiegato come referente logistico presso una ditta di trasporti locale, si è accasciato al suolo senza preavviso.

I colleghi, presenti al momento dell'accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi e tentato di prestare le prime cure. Tuttavia, all'arrivo del personale sanitario del 118, per Salvatorelli non c'era più nulla da fare. Il pubblico ministero di turno ha deciso di non disporre l'autopsia, restituendo la salma ai familiari per le esequie.

Questo episodio si inserisce in un contesto preoccupante per la sicurezza sul lavoro nella regione. Recentemente, un altro incidente ha colpito la comunità abruzzese: Yassine Guerouahi, un operaio di 30 anni, è deceduto in un cantiere edile a Valle Castellana, schiacciato da un bancale di lamiere durante le operazioni di scarico.

Secondo i dati raccolti, il mese di maggio ha già registrato sei decessi sul lavoro a livello nazionale, evidenziando una media allarmante di quasi tre morti al giorno. Le vittime provengono da diverse regioni e settori, sottolineando la necessità di interventi mirati per garantire condizioni di lavoro sicure e prevenire ulteriori tragedie .

La scomparsa di Nevio Salvatorelli lascia un vuoto profondo tra i colleghi e nella comunità di Montesilvano, dove era conosciuto e stimato.