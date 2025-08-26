Tragedia in paese: anziano muore mentre passeggia in riva al mare

Un uomo di 82 anni ha perso la vita sulla spiaggia delle Morge a Torino di Sangro, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso.

Una tragedia ha scosso la comunità di Torino di Sangro questa mattina, quando un uomo di 82 anni è stato colto da un improvviso malore mentre passeggiava lungo la battigia della spiaggia delle Morge. L'anziano, originario del luogo ma residente in provincia di Milano, si trovava in vacanza con i familiari. Stava camminando con l'acqua che gli arrivava appena alle caviglie, quando è improvvisamente crollato in avanti, perdendo conoscenza.

I presenti hanno prontamente allertato i soccorsi. Un bagnino in servizio ha tentato di rianimarlo sul posto, mentre sul luogo è intervenuto anche l'elicottero del 118. Nonostante gli sforzi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, l'anziano soffriva di problemi cardiaci, il che potrebbe aver contribuito al malore fatale.