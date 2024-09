Tragedia in spiaggia: turista piemontese muore per infarto mentre dorme sotto l'ombrellone

Emiliano Neirotti, 81 anni, colpito da infarto fatale sulla spiaggia delle Morge. Gli sforzi dei soccorritori sono stati vani, lasciando la famiglia devastata.

Un tragico incidente ha scosso la località di Fossacesia: Emiliano Neirotti, un turista di 81 anni originario di Rivoli, ma residente a Giaveno, è deceduto mentre trascorreva una giornata di relax sulla spiaggia delle Morge. L'uomo, in vacanza con la famiglia proveniente dal Piemonte, è stato colpito da un infarto mentre si trovava sdraiato sotto l'ombrellone.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando Neirotti, apparentemente in buona salute e senza segni di malessere, è stato sorpreso dal malore fatale. Nonostante i soccorritori abbiano prontamente risposto e l'eliambulanza proveniente da Pescara sia intervenuta, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La tragedia ha suscitato un profondo dolore nella comunità di Torino di Sangro e nei dintorni, dove Neirotti e i suoi familiari erano ben conosciuti. Il sindaco Nino Di Fonso si è recato personalmente sul luogo dell'incidente per esprimere la sua vicinanza alla famiglia e partecipare al lutto collettivo.

La notizia della morte improvvisa di Neirotti ha sconvolto non solo i familiari, ma anche gli abitanti e i visitatori della località balneare, che si uniscono al cordoglio per una vacanza che si è trasformata in una tragica esperienza.