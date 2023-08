Tragedia nel Torinese: Cinque Operai Investiti e Uccisi da un Treno sulla Linea Torino-Milano

Un tragico incidente ha colpito il Torinese, portando alla morte di cinque operai travolti da un treno sulla linea convenzionale Torino-Milano. La terribile vicenda è avvenuta poco prima della mezzanotte, precisamente a Brandizzo, un chilometro distante dalla stazione ferroviaria e in direzione Torino.

Gli operai, impiegati presso un'azienda di Borgovercelli (Vercelli), erano accompagnati da altri due colleghi, fortunatamente solo leggermente sfiorati dal convoglio e rimasti illesi. Il macchinista, in uno stato di shock, è stato visitato da un'ambulanza sul posto ed è stato poi allontanato, guidando il treno con un collega in cabina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il treno viaggiava alla velocità di 160 chilometri all'ora mentre gli operai stavano eseguendo lavori di sostituzione di tratti di binario nelle vicinanze della stazione. In quel momento è sopraggiunto il convoglio tecnico, che trasportava una dozzina di vagoni da Alessandria verso Torino.

La notizia ha suscitato un profondo dolore e sgomento. La Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie degli operai deceduti, dichiarando che "erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna" e che "un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai. Cinque di loro - viene confermato - sono deceduti. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti e di Rete Ferroviaria Italiana".

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia ferroviaria e i carabinieri della vicina Chivasso, sotto il coordinamento della Procura di Ivrea, con la presenza della magistrato Giulia Nicodemi. Ambulanze e vigili del fuoco sono stati mobilitati per i soccorsi. I rilievi sono ancora in corso, con il treno fermo sul posto, e l'identificazione delle vittime. Data la situazione, sembra improbabile che il primo treno previsto per la giornata possa transitare, dopo che Trenitalia ha sospeso la circolazione sulla linea Torino-Milano.

Brandizzo, un paese di meno di 9.000 abitanti nella Città Metropolitana di Torino, è ora scosso da questa tragedia. La località è situata nella seconda cintura torinese, in una zona pianeggiante a nord-est della città, circondata a sud dal fiume Po e a est dal torrente Malone. Una parte del territorio di Brandizzo fa parte del Parco del Po Torinese. La linea ferroviaria Torino-Milano, dove si è verificato l'incidente, attraversa il paese orizzontalmente, mentre a nord passa l'autostrada A4 Torino-Milano e l'Alta Velocità ferroviaria.