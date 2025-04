Tragedia nel panificio: giovane madre muore improvvisamente durante il turno

Marica Tulini, 34 anni, è deceduta per un malore improvviso mentre lavorava nel forno “Antichi Granai” a Castellalto, lasciando tre figli e il compagno.​

Una tragedia ha colpito la comunità di Castellalto, in provincia di Teramo, dove Marica Tulini, una fornaia di 34 anni, è stata trovata priva di vita nel panificio “Antichi Granai” situato in località Case Molino di Villa Zaccheo. Il dramma si è consumato all’alba di martedì 15 aprile, quando una collega, giunta per il cambio turno, ha scoperto il corpo senza vita della giovane donna.​

Secondo le prime ricostruzioni, Marica avrebbe accusato un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminante, mentre era sola sul posto di lavoro. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Castelnuovo e il medico legale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso. L’ispezione cadaverica ha escluso la presenza di segni di violenza o traumi, confermando la natura naturale del decesso. La salma è stata restituita ai familiari per le esequie .

Originaria di Teramo, Marica Tulini era conosciuta per la sua dedizione al lavoro e per il suo carattere solare. Madre di tre bambini piccoli, due maschi e una femmina, lascia anche il compagno, con cui condivideva la vita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici, colleghi e concittadini, che hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi sui social network. Molti la ricordano come una persona gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri, e una madre amorevole .​

I funerali si terranno giovedì 17 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Nicolò a Teramo. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Marica, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di profondo dolore.​