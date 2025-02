Tragedia nella Marsica: il giovane ex pugile Mattia Gemini muore suicida a 33 anni

La comunità di San Pelino è in lutto per la morte di Mattia Gemini, un uomo solare e amato che ha lasciato un vuoto enorme.

Un’intera comunità è stata travolta dalla notizia della morte di Mattia Gemini, un ex pugile di 33 anni trovato senza vita questa mattina nella sua auto, parcheggiata in via Romana, a San Pelino, frazione di Avezzano. Le prime ricostruzioni sembrano suggerire che si tratti di un gesto volontario: l’uomo avrebbe scelto di togliersi la vita con un colpo d'arma da fuoco, probabilmente un fucile. Accanto al corpo è stato rinvenuto un biglietto d’addio, ora al vaglio delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia scientifica, i carabinieri e il personale del 118. Mattia, conosciuto per la sua grande passione nel lavoro, gestiva un’officina meccanica ad Avezzano. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto per le due figlie a cui era legatissimo. Descritto da chi lo conosceva come un ragazzo solare e sempre circondato da amici, la sua scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che lo avevano incontrato.

Le forze dell'ordine ora lavorano per comprendere le cause di questo tragico gesto, mentre la comunità di San Pelino si stringe attorno alla famiglia, profondamente colpita dalla perdita di un uomo giovane, con una vita ancora tutta davanti.