Tragedia nella Notte di Halloween: Muore Pizzaiolo Abruzzese in Incidente a Milano

La notte di Halloween a Milano è stata funestata da una tragica vicenda stradale, che ha causato la morte di due giovani, rispettivamente di 26 e 24 anni, coinvolgendo complessivamente dodici persone a bordo di tre diverse vetture. Tra i due deceduti figura Luigi Giallonardi, un pizzaiolo di 26 anni originario di Giulianova che, da un certo periodo, si era stabilito a Milano, dove aveva intrapreso percorsi di studio e lavoro.

L'incidente si è verificato lungo il viale Forlanini, una strada a tre corsie situata nella periferia est della città. La dinamica dell'incidente ha visto come causa iniziale un tamponamento, in cui è rimasta coinvolta una vettura di tipo Golf guidata da un giovane di circa 30 anni. Tale conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro, il quale ha evidenziato la presenza di alcol nel suo sangue, oltre al fatto che non fosse in possesso della patente di guida, come hanno stabilito le indagini condotte dalla Polizia locale.

La tragedia ha scosso profondamente i familiari e gli amici di Luigi Giallonardi, il quale era ben noto nella comunità abruzzese e milanese. La notte di Halloween, destinata originariamente a essere una festa, si è trasformata in un momento di dolore e lutto per tutti coloro che lo conoscevano.