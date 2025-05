Tragedia: operaio di 30 anni perde la vita schiacciato da lamiere

Un giovane lavoratore, impiegato in un cantiere edile nel Teramano, è deceduto mentre scaricava materiale metallico da un autocarro. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Nel pomeriggio di martedì 6 maggio 2025, un operaio trentenne di origine marocchina ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella frazione di San Vito, nel comune montano di Valle Castellana, in provincia di Teramo. Il giovane era impiegato presso una ditta specializzata in montaggi industriali con sede nel Nord Italia.

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio stava scaricando delle lamiere da un autocarro quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto dal pesante carico. Il materiale lo ha schiacciato, provocandone il decesso sul colpo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un elicottero partito da L'Aquila, insieme ai Vigili del Fuoco. Nonostante i rapidi soccorsi, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. La salma è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno.

Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate ai Carabinieri della stazione locale, in collaborazione con gli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza della ASL di Teramo. Si lavora per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.