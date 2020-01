Tragedia sfiorata ad Elice, cavalli in fuga investiti da auto

Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri in località Piano di Sacco nel comune di Elice, dove due cavalli sono fuggiti da un maneggio ed hanno invaso la sede stradale proprio nel momento in cui sopraggiungeva una fiat 500 il cui autista non ha fatto in tempo ad evitare uno dei due equini, ed è andato ad impattare contro l'animale, che è morto.

Sull’auto viaggiavano due persone che sono state immediatamente soccorse dai vigili del fuoco e poi trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi.

L’altro cavallo è stato recuperato con non poche difficoltà e riportato nel maneggio.