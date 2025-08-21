Tragedia sfiorata: bimbo di un anno ingerisce soda caustica

A Giulianova tensione e apprensione dopo il ricovero di un neonato per ingestione di soda caustica, elisoccorso e trasferimento urgente a Roma.

A Giulianova, un caso di emergenza infantile ha allarmato l’intera comunità: un bimbo di un anno è stato ricoverato all’ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara, dopo aver ingerito per accidente una sostanza chimica altamente pericolosa, probabilmente soda caustica, durante un momento quotidiano all’interno della propria abitazione.

L’intervento dei soccorritori del 118 è stato tempestivo: il piccolo, inizialmente vigile ma con marcata irritazione alle vie respiratorie, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in elicottero a Pescara per le cure iniziali. Successivamente, a conferma dei sospetti clinici, è stato disposto il trasferimento urgente al Bambino Gesù di Roma, centro pediatrico di eccellenza, per garantire la gestione specialistica del quadro patologico.

Secondo quanto riferito, l’incidente sarebbe avvenuto ad Alba Adriatica, dove la famiglia si trovava in vacanza, e la soda caustica, impiegata per la pulizia, sarebbe stata accidentalmente ingerita dal bambino aprendo un pensile della cucina.