Tragedia stradale a Raiano: due amici perdono la vita in un drammatico incidente

Due giovani amici, Roberto e Gennaro, hanno tragicamente perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Raiano, provocando un profondo sgomento nella comunità locale. L'incidente ha avuto luogo intorno alle 23:00 in via Tratturo, vicino al lago "La Quaglia", dove si sono scontrate due auto in un frontale devastante.

Le vittime, Roberto Alimecco, 54 anni, di Castelvecchio Subequo, e Gennaro Accili, 77 anni, di Acciano, sono decedute sul colpo mentre si trovavano a bordo di una Fiat Seicento. Nell'altra vettura, una Lancia Ypsilon, viaggiavano cinque giovani di età compresa tra i 17 e i 23 anni. Due di loro, compresa una ragazza di 17 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Sulmona, dove la giovane è stata ricoverata in condizioni gravi ma stabili.

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Sulmona, è emerso che la Seicento stava procedendo verso Raiano mentre la Lancia si trovava nella direzione opposta. L’impatto è stato estremamente violento e, secondo le ricostruzioni, potrebbe essere stato causato da un'invasione della corsia opposta da parte della Fiat, ma le circostanze precise devono ancora essere chiarite.

A dare l’allerta ai soccorsi è stata una ragazza di passaggio, che ha notato l’incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tre mezzi del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e le forze dell'ordine.

In risposta alla tragedia, il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo Mariotti, ha aperto un'inchiesta e ha disposto il trasferimento delle salme all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per le autopsie. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e saranno sottoposti a una perizia cinematica, per analizzare le condizioni della strada, le velocità e lo stato dei mezzi.

L'intera comunità è in lutto e incredula di fronte a questo ennesimo dramma legato alla sicurezza stradale, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità alla guida.