Tragedia su Binari: Mamma e Figlia Mano nella Mano per Sempre

La tragica morte di Jenny e della figlia Aurora, travolte da un Frecciarossa, ha scosso la comunità di Pescara. La storia di una madre che lottava contro un malessere sempre più pesante, giovedì scorso è culminata in una tragedia in cui Jenny, una 40enne cubana, ha portato con sé la sua amata figlia Aurora. Le due sono state trovate mano nella mano, come sempre.

Alla stazione, un mazzo di fiori è stato lasciato dai compagni della scuola di karate frequentata da Aurora, chiusa per lutto in attesa dei funerali. Il sindaco Ottavio De Martinis ha annullato la festa prevista per la sua rielezione e ha proclamato il lutto cittadino in segno di profondo cordoglio. I funerali si terranno tra domani e lunedì.