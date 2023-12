Tragedia sul Lavoro a Pescara: Muore Operaio 55enne Dopo Caduta da Tetto

"Incidente Mortale in Via Monte Sirente durante Lavori Edili"

Questa mattina a Pescara, in via Monte Sirente, si è verificato un drammatico incidente sul lavoro che ha portato alla morte di un operaio di 55 anni, identificato come E. M., nato nel chietino e residente in città. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un tetto per alcuni metri mentre stava svolgendo lavori edili.

L'allarme è scattato immediatamente, e sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, è stato possibile solo constatare il decesso dell'uomo. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per gli accertamenti di rito, mentre personale incaricato degli accertamenti per gli incidenti sul lavoro ha preso parte alla scena della tragedia.

E. M. è precipitato sull'asfalto da un'altezza considerevole mentre era impegnato nei lavori sul tetto di uno stabile. La caduta, avvenuta in un momento in cui soffiava un forte vento, ha causato un politrauma da precipitazione che ha provocato la morte immediata dell'operaio.

Gli inquirenti, informati dell'accaduto, hanno affidato le indagini agli agenti della Squadra Volante della Questura di Pescara. Il Pubblico Ministero di turno è stato prontamente informato, e ora si cercano di fare chiarezza sulle circostanze dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.