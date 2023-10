Tragedia sull'Autostrada A24: Motociclista di 39 Anni Muore in un Incidente

Una nuova tragedia ha colpito le strade abruzzesi con la perdita di un motociclista di 39 anni in un incidente avvenuto sulla A24, all'altezza dell'uscita autostradale Carsoli Oricola, in direzione di Roma. La vittima, identificata come Marco Alessi, residente a Roma, ha perso la vita in circostanze tragiche.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, sembra che la moto guidata da Marco Alessi sia entrata in collisione con un furgone. L'impatto è stato violento, e purtroppo, a causa dell'alta velocità al momento dello scontro, il motociclista non ha avuto alcuna possibilità di sopravvivenza. Tuttavia, una versione alternativa dell'incidente suggerisce che il motociclista potrebbe non aver urtato alcun veicolo. Successivamente, questa versione è stata confermata dagli agenti della Stradale di Carsoli, che hanno effettuato le indagini sul posto e non hanno riscontrato coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 di Carsoli, che purtroppo hanno constatato il decesso del motociclista. La polizia è presente per condurre ulteriori verifiche e indagini di routine.

L'incidente ha causato anche disagi al traffico in direzione Roma, e al momento è consigliabile uscire dall'autostrada e prendere la Tiburtina per rientrare a Vicovaro Mandela.

La Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo sull'incidente, e la moto è stata posta sotto sequestro per ulteriori indagini. È stata anche ordinata un'autopsia per determinare le circostanze esatte dell'incidente e raccogliere ulteriori informazioni. La comunità resta in lutto per la perdita di Marco Alessi in questo tragico incidente stradale.