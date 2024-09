Tragedia sulla SS150: 20enne muore in uno schianto con un pullman

Un terribile incidente stradale ha sconvolto la comunità di Basciano. Nella serata di ieri, un giovane di 20 anni, Gianluca Merlini, di Isola del Gran Sasso, ha perso la vita in uno scontro con un autobus.

L'incidente si è verificato sulla SS150, all'altezza di Contrada Salara, intorno alle 20. Merlini, alla guida della sua Fiat Panda, stava tornando a casa quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro la parte posteriore di un pullman della Tua fermo alla fermata di un bar.

L'impatto è stato violento e il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno lavorato senza sosta per estrarlo dalle macerie. Purtroppo, nonostante le immediate manovre di rianimazione praticate dai sanitari del 118, Merlini non ce l'ha fatta e ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.