Tragedia sulla Salaria: Muore Ex Vigile Urbano in Incidente Mortale

Una giornata di svago e passione per i motori si è trasformata in tragedia per Vittorio Cavalieri, 71 anni, originario di Casacanditella e ex vigile urbano a Guardiagrele. Il tragico incidente è avvenuto ieri a Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti, lungo la Salaria, dove Vittorio ha perso la vita in seguito a uno schianto frontale con un’auto.

L’anziano motociclista, accompagnato dal fratello Ivano e da altri appassionati di moto, stava dirigendosi verso Roma per una gita fuori porta. Verso le undici del mattino, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Amatrice, Vittorio, in una curva, ha invaso la corsia opposta finendo per collidere violentemente con un’automobile.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, tra cui l'atterraggio dell'elicottero del 118, ogni tentativo di salvare la vita del settantunenne è stato vano. A bordo dell’auto coinvolta nell'incidente si trovavano tre uomini, fortunatamente rimasti illesi.

L'incidente ha causato la chiusura della Salaria in entrambe le direzioni per consentire i rilievi delle autorità competenti, con conseguenti gravi ripercussioni sul traffico in una delle arterie stradali cruciali tra il Lazio e l’Abruzzo.

Vittorio Cavalieri lascia dietro di sé una famiglia addolorata: oltre al fratello Ivano, gli sopravvivono i figli Fiorenzo e Federica e la moglie Elisabetta Damiano, gestrice di una rinomata agenzia di pratiche auto a Guardiagrele.

I funerali del compianto motociclista saranno celebrati martedì alle 10:30 presso la chiesa parrocchiale di Casacanditella, paese natìo di Vittorio.