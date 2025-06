Tragedia sulla Statale 16: giovane di Termoli perde la vita in un incendio automobilistico

Un 26enne termolese ha perso la vita in un drammatico incidente stradale sulla Statale 16, all'altezza di Montenero di Bisaccia, mentre rientrava a casa dopo una serata a San Salvo.

Una tragedia ha scosso la comunità di Termoli nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2025. Un giovane di 26 anni, originario di Termoli, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale lungo la Statale 16, all'altezza di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa a San Salvo quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua utilitaria. Il veicolo è uscito di strada, è precipitato in un canalone e si è schiantato contro un manufatto in cemento. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato un incendio che ha avvolto rapidamente l'auto. Il giovane è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo e per lui non c'è stato nulla da fare: è morto carbonizzato.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Termoli, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e il personale del 118 Molise. I soccorritori hanno lavorato tempestivamente per spegnere le fiamme e recuperare il corpo del giovane, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. La salma è stata composta nell'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La notizia della tragedia ha suscitato profonda commozione nella comunità di Termoli e nei comuni limitrofi. Il giovane era molto conosciuto e apprezzato per la sua personalità solare e il suo impegno nel sociale. Molti lo ricordano anche per il suo passato da calciatore nella Polisportiva San Pietro, dove ha indossato con orgoglio la maglia della squadra, portando in campo passione, determinazione e rispetto. I familiari e gli amici hanno espresso il loro dolore attraverso i social media, ricordando il ragazzo come una persona sempre pronta ad aiutare gli altri.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima, dichiarando: "È una tragedia che ci lascia senza parole. La nostra comunità è vicina alla famiglia in questo momento di dolore".

L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale lungo la Statale 16, una via ad alto traffico che attraversa numerosi centri abitati. Negli ultimi anni, diversi incidenti gravi si sono verificati lungo questo tratto, sollevando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.