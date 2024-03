Tragedia sulla Statale: Tre Vittime e Due Feriti in un Incidente Frontale / Identificati i Coinvolti

Una tragedia ha colpito la città di Vasto con la perdita di tre vite in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Statale 16, nei pressi del parcheggio Casarza. Le vittime, tutte residenti nella stessa città, sono state coinvolte in uno scontro frontale tra una Jeep Renegade e una Bmw coupé.

Tra le vittime si contano una ragazza di 15 anni, Martina Mancini, a bordo della Jeep insieme a suo zio, Paolo Marchesani, 51 anni, e sua cugina Claudia, figlia del 51enne. Nell'altra vettura, una Bmw, si trovava Dante Carpi, 48 anni, noto ristoratore della zona, accompagnato dal figlio e da Stefania Del Borrello, 19 anni. Martina Mancini e Dante Carpi hanno perso la vita nello schianto, mentre Stefania Del Borrello è rimasta gravemente ferita e è stata trasportata in ospedale per ricevere cure immediate. Il figlio del ristoratore e Claudia Marchesani, figlia del conducente della Jeep, hanno riportato ferite lievi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente il servizio medico di emergenza 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Inizialmente si era parlato di tre morti e un ferito, ma successivamente è giunta la notizia del ricovero in ospedale di Stefania Del Borrello per un intervento chirurgico. Ulteriori accertamenti hanno rivelato la presenza di Claudia Marchesani nella Jeep, la quale ha riportato solo ferite lievi.

La Statale 16 Adriatica è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di indagine sul luogo dell'incidente. Dante Carpi, ristoratore rispettato e tifoso appassionato della squadra locale, lascia quattro figli. Paolo Marchesani sembra aver lavorato presso Stellantis (ex Sevel) nella Val di Sangro.