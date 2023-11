Tragedia sulla Variante di Pescara: Studentessa di Medicina perde la vita in uno schianto frontale

La vittima, Federica Pia Pizzuto, aveva 20 anni e studiava presso l'Università d'Annunzio. Grave ferito un uomo di 59 anni coinvolto nell'incidente.

Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio sulla Variante di Pescara, con uno spaventoso schianto frontale che ha causato la morte di una giovane studentessa e gravi ferite a un uomo di 59 anni. La vittima è Federica Pia Pizzuto, una ventenne che studiava Medicina presso l'Università d'Annunzio.

L'incidente, avvenuto intorno alle 17.30, ha coinvolto la Ford Focus guidata dalla giovane studentessa e il furgone Ford Transit condotto dall'uomo di 59 anni, padre di due bambini. Lo schianto è avvenuto sulla variante in direzione sud, all'altezza del cimitero di San Silvestro, in una zona in cui la circonvallazione è a doppio senso, sia per chi esce verso Francavilla, sia per chi entra dalla Pineta verso Montesilvano.

La giovane Federica Pia Pizzuto, originaria di San Marco in Lamis (Foggia), aveva compiuto 20 anni a luglio e nutriva il sogno di diventare medico. Per perseguire questo obiettivo, si era trasferita in Abruzzo, a Francavilla, da dove partiva quotidianamente per raggiungere la facoltà di Medicina a Chieti.

Il bilancio dell'incidente è stato tragico, con la perdita della vita della giovane studentessa, mentre l'uomo di 59 anni è stato ricoverato in condizioni gravi presso l'ospedale di Pescara, in Rianimazione. La comunità si stringe nel dolore per la tragedia, e la Procura indagherà per chiarire le dinamiche dell'incidente.