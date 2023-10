Tragedia tra i boschi di Teramo: Funghi, la passione fatale per un 47enne di Atri

Una giornata di ricerca di funghi nella pittoresca zona che si estende dalla cascata della Morricana al Ceppo, in provincia di Teramo, ai confini con il Lazio, si è trasformata in una tragica storia di montagna. Un uomo di 47 anni, originario di Atri, ha perso la vita in circostanze sconvolgenti.

La vittima, un appassionato fungaiolo, è scivolato lungo un dirupo di circa 8 metri, precipitando in un angolo remoto di questa bellissima ma insidiosa area montuosa. La notizia ha scosso la comunità locale e ha richiesto un delicato intervento di recupero ancora in corso al momento.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del servizio 118, le squadre del soccorso alpino, e i carabinieri per coordinare le operazioni. È stato un amico della vittima a dare l'allarme, poiché si trovava sul luogo insieme all'uomo nel momento dell'incidente.

Le circostanze esatte dell'incidente e le motivazioni che hanno portato alla caduta del fungaiolo sono al momento oggetto di indagine, mentre la comunità di Atri piange la perdita di un suo caro membro, vittima della sua passione per la raccolta di funghi in una natura spettacolare ma, a volte, imprevedibilmente pericolosa.