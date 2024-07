Tragico Frontale sulla Fondovalle Sangro: Muore 63enne di Altino

Questa mattina, intorno alle 7, sulla SS652 "Fondovalle Sangro", si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto una BMW Classe 5 e una Fiat 600. L'impatto è stato fatale per il conducente dell'utilitaria, Domenico Di Prinzio, 63 anni, residente a Selva di Altino.

Nonostante i tentativi di soccorso, per Di Prinzio non c'è stato nulla da fare. I Carabinieri della Compagnia di Ortona sono intervenuti sul luogo dell'incidente, situato nel tratto della Statale che attraversa il comune di Fossacesia, per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Il personale dell'ANAS ha chiuso temporaneamente lo svincolo di Fossacesia per permettere i rilievi necessari, successivamente riaprendolo al traffico.