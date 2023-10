Tragico Incidente a Monteodorisio: Agricoltore Ucciso da un Tronco mentre Tagliava un Albero

Una tragedia ha colpito Monteodorisio questa mattina, quando un uomo è stato fatalmente colpito da un tronco mentre stava tagliando i rami di una massiccia quercia nel suo terreno di proprietà. L'incidente mortale è avvenuto nella contrada Cena, precisamente in via Molino Cena, situata dietro la chiesa della Madonna delle Grazie e non distante dal centro abitato.

La vittima di questo drammatico evento è Giuseppe Di Bussolo, un agricoltore di 68 anni originario del luogo. La notizia dell'incidente è stata segnalata da un altro agricoltore che si trovava a passare in zona con un trattore. Purtroppo, nonostante i tentativi dei soccorritori del servizio sanitario 118, non è stato possibile salvare la vita di Giuseppe Di Bussolo.

La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine e dovrà essere accuratamente accertata dalle autorità competenti. Tuttavia, dalle prime informazioni disponibili sembra che l'uomo si trovasse sopra il grosso ramo dell'albero al momento dell'incidente, il che ha portato a questa tragica fatalità.