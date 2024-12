Tragico incidente a Giulianova: scontro frontale tra due auto, una vittima e un ferito grave

Un incidente mortale ha scosso la serata di ieri a Giulianova, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla SP15, precisamente in via del Casale, vicino al confine con Mosciano Sant'Angelo. La collisione ha coinvolto una Nissan Pixo e un Maggiolone della Volkswagen, provocando la morte di una donna di 67 anni, Giuliana Di Egidio, e il ferimento grave di un uomo. Quest’ultimo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Mazzini di Teramo.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi, che hanno estratto il 49enne bloccato nell’abitacolo del Maggiolone. Nonostante i tentativi di rianimazione cardiopolmonare effettuati sul posto, la 67enne non è riuscita a sopravvivere. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Teramo, dove è stato sottoposto a ulteriori cure.

Per il recupero dei mezzi incidentati, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture e successivamente le hanno rimosse con l’ausilio del carroattrezzi. Durante le operazioni di soccorso, la strada provinciale è stata chiusa al traffico per garantire la sicurezza dei soccorritori e permettere le indagini. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause.

La comunità di Giulianova è rimasta sconvolta dalla tragedia, mentre si continua a cercare di comprendere cosa possa aver causato il violento scontro tra i due veicoli.