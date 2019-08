Tragico incidente a L'Aquila, auto precipita in cortile di un condominio, morta una donna

Un tragico incidente nella tarda mattinata è costato la vita ad una donna di 85 anni, l'incidente è avvenuto in via penne a L'Aquila, una Nissan Micra, è precipitata per una ventina di metri nel giardino di un condominio.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia per effettuare i rilievi del caso.