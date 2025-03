Tragico incidente sull'A25: muore una donna di 62 anni

Una donna di 62 anni perde la vita in un incidente mortale sull'autostrada A25; il marito, alla guida della moto, rimane illeso.

Nel pomeriggio del 16 marzo 2025, un tragico incidente stradale ha scosso l'autostrada A25 nei pressi di Popoli, in direzione Pescara. Una donna di 62 anni, identificata come Francesca Ferrari di Pescara, ha perso la vita mentre viaggiava come passeggera sulla moto guidata dal marito. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, causando lo schianto contro il guardrail. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per la donna non c'è stato nulla da fare.

L'uomo, di circa 60 anni, è rimasto illeso nell'incidente. Le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause esatte dell'accaduto. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, causando code di diversi chilometri.

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale, specialmente per chi viaggia su due ruote. Le autorità raccomandano sempre la massima prudenza e il rispetto delle norme del codice della strada per prevenire incidenti mortali come questo.