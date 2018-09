Trasporto merci pericolose, Controlli della Polizia Stradale sulla A14

Decine di infrazioni sono state contestate, per violazione della normativa in materia di trasporto di sostanze pericolose, come l'assenza a bordo delle istruzioni scritte aggiornate da seguire rigorosamente in caso di incidente o in presenza di situazioni emergenti, dagli uomini della Polizia Stradale di Chieti e dai loro colleghi di Lanciano e Vasto, coordinati dal comandante provinciale Fabio Polichetti, nell'ambito dei controlli che attuano le direttive del Ministero dell'Interno su mezzi che trasportano materiali altamente pericolosi, infiammabili, tossici e corrosivi come benzina, gasolio, ammoniaca o altri liquidi o gas fortemente tossici e infiammabili.

Per due autotrasportatori che viaggiavano sull'A14 in direzione nord con carichi di benzina e gasolio, a un controllo approfondito sono emerse evidenti criticità sul mezzo: in particolare una coppia di pneumatici di entrambi i mezzi presentava segni evidenti di usura, crepe e tagli, e battistrada completamenti usurati.