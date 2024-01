Tre Gare in Sette Giorni la NBA L'Aquila Basket si Gioca Tutto (video)

Il coach Federico d'Addio e il presidente Roberto Nardecchia hanno condiviso le loro valutazioni sulla situazione attuale del Campionato di Serie B Interregionale, delineando allo stesso tempo i progetti ambiziosi per le attività del Nuovo Basket Aquilano e del PalaAngeli Prosolidar a L'Aquila nel corso del 2024.

D'Addio ha fornito un'analisi approfondita sulla prestazione della squadra nel Campionato di Serie B Interregionale, esaminando punti di forza e sfide da affrontare. Ha sottolineato l'impegno e la dedizione del team nell'affrontare le competizioni e ha delineato strategie per migliorare le prestazioni nei prossimi incontri.

Nardecchia ha condiviso la visione e ha proiettato il focus anche verso i progetti futuri. Ha sottolineato l'importanza del Nuovo Basket Aquilano nella comunità locale e ha delineato le iniziative pianificate per il 2024. Inoltre, ha evidenziato il ruolo significativo del PalaAngeli Prosolidar come centro nevralgico per le attività sportive e sociali, esprimendo l'intenzione di potenziarne ulteriormente il contributo alla comunità aquilana.

Entrambi hanno manifestato la determinazione nel perseguire gli obiettivi sportivi e sociali, sottolineando l'importanza della collaborazione e dell'entusiasmo della comunità locale nel sostenere il successo continuo del Nuovo Basket Aquilano e del PalaAngeli Prosolidar.