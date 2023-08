Tribunale di Roma assegna 500 milioni di euro a Strada dei Parchi S.p.A. in provvisionale

Il Tribunale di Roma ha deliberato un'importante provvisionale di 500 milioni di euro a favore di Strada dei Parchi S.p.A., l'ex concessionaria delle autostrade A24 e A25, nell'ambito della diffida presentata dalla società del gruppo industriale Toto al ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tale richiesta era finalizzata all'ottenimento di un anticipo dell'indennizzo previsto nel provvedimento di revoca in danno della gestione, emanato dal consiglio dei Ministri guidato da Mario Draghi il 7 luglio 2022.

L'intero importo della provvisionale sarà destinato a consentire a Strada dei Parchi di uscire in bonis dal concordato, una soluzione cui la società si è trovata costretta a causa della revoca, la quale è oggetto di una causa pendente presso il Tar e il Consiglio di Stato, con l'ulteriore giudizio della Corte Costituzionale in corso, al fine di evitare la liquidazione giudiziale della società, già concessionaria delle autostrade A24 e A25.

La notizia è stata confermata dalla stessa Strada dei Parchi S.p.A., la quale ha sempre contestato la decisione del governo Draghi, ritenendola ingiusta. In particolare, la società cita l'ordinanza cautelare emessa stamani dal Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile, e affidata al giudice Manzi, che gestisce il concordato. Secondo questa ordinanza, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato ordinato di corrispondere alla società la somma di 500 milioni di euro a titolo di provvisionale, in considerazione dell'indennizzo dovuto a seguito dell'estinzione anticipata della concessione, in scadenza nel 2030.

Nel corso degli ultimi giorni, all'interno dello stesso contenzioso, il Tribunale di Roma aveva richiesto un decreto urgente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con termine perentorio fissato al 24 luglio, per prevedere un indennizzo di 1,18 miliardi di euro. Secondo la ex concessionaria, questa somma costituisce un anticipo sugli stimati 2,3 miliardi di euro di risarcimento indicati in una relazione presentata dai commissari nominati dal tribunale per il concordato.

La concessione della misura cautelare da parte del Tribunale non solo permette un accordo con i creditori, scongiurando il rischio di liquidazione giudiziale e le conseguenze negative per l'intero gruppo Toto, ma esplicitamente invita le parti coinvolte "a una soluzione negoziata delle numerose cause che oppongono Strada dei Parchi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ad Anas, definendo il complesso delle controversie pendenti dinanzi alle varie giurisdizioni."

La questione rimane quindi aperta, con ulteriori sviluppi e negoziati in vista, mentre la società Strada dei Parchi continua a difendere i propri interessi e cercare una soluzione con il governo e le istituzioni coinvolte.