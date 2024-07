Trionfo Italiano nella Matematica Europea: De Filippis e Colombo Vincono il Premio Ems

Cristiana De Filippis e Maria Colombo hanno portato l'Italia al vertice della matematica europea, aggiudicandosi il prestigioso premio della Società europea di matematica (Ems), equiparato agli Oscar nel campo della matematica. Il riconoscimento, del valore di 5mila euro ciascuno, è stato conferito durante il Congresso europeo di matematica a Siviglia, Spagna, evidenziando gli straordinari contributi delle due scienziate.

Cristiana De Filippis: Passione e Successo

Cristiana De Filippis, 31 anni di Matera, ha ricevuto il premio per i suoi eccezionali contributi alla Teoria della regolarità ellittica. Docente presso l'Università di Parma e riconosciuta dalla rivista Forbes come una delle 100 donne italiane di successo del 2023, De Filippis ha descritto la matematica come una passione che coincide con il suo lavoro. La sua ricerca si concentra sulla regolarità per equazioni differenziali, un campo cruciale per comprendere fenomeni fisici complessi.

Maria Colombo: Innovazione nella Fluidodinamica

Maria Colombo, 35 anni e originaria di Luino (Varese), è stata premiata per i suoi contributi innovativi alla fluidodinamica incomprimibile e alle equazioni di trasporto. Insegnante al Politecnico di Losanna, ha dimostrato un notevole progresso nella comprensione del comportamento dei fluidi, risolvendo problemi teorici cruciali. Nonostante la recente maternità, Colombo non ha potuto ritirare personalmente il premio, consegnato per lei da un collega.

Futuro Promettente a Bologna nel 2028

Il prestigio dei premi Ems spesso anticipa il riconoscimento supremo della medaglia Fields, il Nobel della matematica. Inoltre, è stato annunciato che Bologna ospiterà il Congresso europeo di matematica nel 2028, riaffermando l'Italia come punto di riferimento nel panorama matematico mondiale.

Le vittorie di De Filippis e Colombo sono un trionfo per la matematica italiana, evidenziando l'importanza della ricerca di alto livello condotta nel nostro paese.