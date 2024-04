Trionfo del Campobasso: Promozione nella Lega Pro e Festa in Città!

Il Campobasso celebra una grande vittoria nel calcio professionistico, conquistando la promozione in Lega Pro con una prestazione determinata sul campo del Chieti. La città è in festa per il ritorno della squadra nel calcio di alto livello.

Nella partita cruciale contro il Chieti, il Campobasso ha saputo affrontare una sfida impegnativa, vincendo con un netto 0-2. Nel frattempo, il Termoli ha tenuto testa alla squadra de L'Aquila, terminando la partita con un pareggio 0-0 allo stadio 'Cannarsa'. Questo risultato, insieme alla vittoria del Campobasso, ha garantito ai rossoblù molisani la promozione in Lega Pro con una giornata di anticipo.

L'annuncio dei risultati ha scatenato la gioia dei tifosi dei Lupi, che si sono riversati per le strade del centro città per festeggiare il trionfo della loro squadra del cuore. Bandiere, striscioni e cori hanno colorato la centralissima Piazza della Vittoria, mentre centinaia di persone attendevano il ritorno della squadra nella città.

I festeggiamenti continueranno anche nella prossima domenica, ultima giornata di campionato, quando il Termoli sarà ospite a Campobasso. La città si prepara ad accogliere la squadra con grande entusiasmo, celebrando un momento storico per il calcio locale.