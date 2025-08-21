Triste lutto: impiegata ASL muore prematuramente

Pescara piange Francesca Cantera: stimata professionista ASL e parte di una storica impresa familiare di ricamo, scomparsa dopo una lunga malattia.

A Pescara si diffonde un profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Cantera, 47 anni, stimata amministrativa professionale presso l’Unità Operativa Formazione, Ricerca e Progetti della ASL di Pescara. Il suo volto era ben noto non solo in ambito sanitario, ma anche tra gli scaffali del negozio di famiglia, la storica bottega di ricamo “Arte del Ricamo” in via Ravenna, luogo di artigianato raffinato gestito con dedizione dai suoi genitori.

La direzione aziendale ha espresso profondo rammarico:

«Francesca è stata molto amata da colleghi e colleghe», recita la nota, «una professionista affidabile, dotata di una straordinaria dolcezza e di un carattere solare; lavorava con grande dedizione anche in condizioni di salute precarie».

La notizia ha suscitato numerose manifestazioni di affetto da parte di amici e conoscenti. Una testimonianza toccante, inviata da un’amica, recita: «Ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerti... il cui ricordo custodisco nel cuore. Che la terra ti sia lieve, angelo». Un’altra amica aggiunge con commozione: «Dolce Francesca… da lassù continuerai a prenderti cura amorevolmente delle persone che ami… ti saluto con profonda tristezza, certa di riabbracciarti un domani».

Non sono emersi finora dettagli aggiuntivi sulla malattia che l’ha colpita, al di là della menzione di un quadro clinico complicato.