Truffa "Cash Trapping" ai Bancomat: Allarme dei Carabinieri

Una tecnica di truffa nota come "cash trapping" (letteralmente "intrappolamento del contante") ha destato l'allarme dei Carabinieri. Questo stratagemma, scoperto in diverse aree del territorio nazionale, rappresenta una minaccia per gli utenti dei bancomat e richiede un'attenzione particolare.

La tecnica non presenta evidenti alterazioni visibili sulla struttura esterna del bancomat, ma è basata sull'inserimento di una forcella metallica nel vano da cui dovrebbero uscire le banconote. In appena pochi minuti, l'apparecchio è manomesso e l'utente è portato a credere che il bancomat non funzioni. Una volta che l'utente si allontana, i truffatori, in agguato, recuperano il denaro bloccato e fuggono. Nonostante l'utente non riceva alcun segnale di guasto dal display, le banconote non vengono erogate.

Questa tecnica di truffa, originaria del Nord Europa, in particolare Francia e Regno Unito, ha trovato terreno fertile anche in Italia, con numerose indagini in corso da parte dei Carabinieri. I ladri si servono di queste forcelle metalliche, posizionandole nel vano di erogazione delle banconote per intrappolare il denaro.

Il fenomeno del cash trapping è tutt'altro che scomparso e c'è il rischio che possa diffondersi nuovamente. Gli utenti, nel momento in cui si ritrovano vittime di questa truffa, spesso attribuiscono il problema a un malfunzionamento del bancomat e non denunciano il furto.

I Carabinieri mettono in guardia e sottolineano l'importanza di segnalare immediatamente qualsiasi incidente presso gli sportelli automatici chiamando il numero di emergenza 112. La tempestiva denuncia è essenziale per contrastare la diffusione di questa pericolosa pratica criminale.