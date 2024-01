Truffa Digitale: Ingente Furto da Conto Corrente, Ingegnere Teramano Derubato di 6mila Euro

L'ingegnere teramano è caduto vittima di una sofisticata truffa digitale, che ha portato allo svuotamento del suo conto corrente in poche ore, con prelievi effettuati attraverso decine di transazioni online. L'ipotesi investigativa suggerisce che le credenziali della vittima siano state rubate mediante una falsa email inviata dalla sua stessa banca, rappresentando così una delle tattiche più avanzate adoperate dai cybercriminali.

La Procura, con la procuratrice Greta Aloisi, ha avviato un'indagine contro ignoti, affidando gli accertamenti agli esperti della sezione operativa della sicurezza cibernetica della polizia postale. La vittima, un ingegnere teramano, ha subito uno svuotamento del conto corrente pari a circa 6mila euro, con prelievi effettuati online attraverso le credenziali del suo bancomat. La truffa è stata perpetrata con piccole transazioni, tutte inferiori a 100 euro, un stratagemma che ha ritardato la scoperta del furto.

Il modus operandi dei truffatori prevedeva l'invio di una falsa segnalazione da parte dell'istituto di credito della vittima, annunciando un pagamento di circa 2mila euro con modalità insolite. La vittima, credendo di comunicare con la sua banca, ha fornito alcune credenziali per bloccare l'operazione sospetta. Gli investigatori ritengono che questo sia stato il momento in cui i cybercriminali hanno ottenuto i dati necessari per compiere la truffa.

L'invito delle forze dell'ordine è di non inserire mai dati personali su siti web ricevuti tramite messaggi, e di contattare direttamente la banca o l'ufficio postale in caso di dubbi. La rapidità e la pervasività delle truffe online rendono fondamentale la consapevolezza degli utenti nell'evitare cadere nelle reti dell'inganno digitale.