Truffa Money Muling: Come la Promessa di Guadagni Facili Ha Portato Valentina a Perdere 3.000 Euro

Valentina non avrebbe mai immaginato che un semplice messaggio su Telegram potesse costarle oltre 3.000 euro. La truffa, nota come Money Muling, si basa su un sistema complesso di riciclaggio di denaro, ingannando le persone con la promessa di guadagni facili.

La donna, insieme al compagno, è caduta vittima di un sofisticato schema fraudolento orchestrato da un individuo che si fa chiamare "Il Professore", ispirandosi al personaggio de "La Casa di Carta". Tutto è iniziato quando Valentina è stata invitata a unirsi a un gruppo Telegram denominato con il nome della rinomata casa cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer, completamente estranea all'intricata rete di truffa.

Nel gruppo, i truffatori si sono presentati come intermediari di scambi di denaro sicuri e reali, utilizzando video e messaggi per guadagnarsi la fiducia degli utenti. Per rafforzare l'illusione, hanno inviato inizialmente dei bonifici di 150 euro da un altro complice, facendo credere a Valentina e al compagno che tutto fosse legittimo.

Con il passare del tempo, i truffatori hanno iniziato a chiedere trasferimenti di denaro sempre più consistenti, mentre le promesse di ritorni economici diventavano sempre più vaghe. Quando Valentina ha cominciato a sospettare, "Il Professore" ha minacciato conseguenze legali se non avesse continuato a seguire le istruzioni.

La situazione è peggiorata quando la banca ha notato le frequenti transazioni e ha chiesto spiegazioni. Valentina, seguendo i consigli del truffatore, ha dichiarato che i fondi erano destinati a un amico in Romania, ma in realtà, i soldi venivano trasferiti a un conto in Lituania. Solo allora, la banca ha bloccato le transazioni, ma il danno era già stato fatto: circa 3.100 euro erano andati persi nella truffa.

La tecnica del Money Muling è ingannevole e si avvale di conversazioni iniziali via WhatsApp, seguite da una richiesta di partecipazione a gruppi Telegram dove le vittime vengono convinte a trasferire denaro con la promessa di ottenere un ritorno maggiore. Per evitare di cadere in truffe simili, è consigliabile segnalare qualsiasi attività sospetta alla Polizia postale.