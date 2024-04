Truffa Online: Conto Svuotato di 10mila Euro con Finto SMS

Una truffa online ha portato al vuoto il conto corrente di un professionista teramano, che ha denunciato il furto di circa 10mila euro in una serie di cento transazioni da cento euro ciascuna. L'ipotesi degli inquirenti è che le credenziali bancarie della vittima siano state ottenute tramite un finto messaggio email che sembrava provenire dalla sua banca.

Il caso ha attirato l'attenzione della Procura, che ha aperto un fascicolo per indagare sull'accaduto, al momento contro ignoti. Secondo quanto riportato, la vittima aveva ricevuto in precedenza una falsa segnalazione di una transazione sospetta sul suo conto, con richiesta di conferma delle credenziali per bloccare l'operazione. È probabile che questa richiesta sia stata sfruttata dai truffatori per ottenere accesso alle informazioni sensibili della vittima.

Gli esperti della polizia postale sottolineano il modus operandi dei cybercriminali, che inducono le vittime a fornire i propri dati tramite link fraudolenti in messaggi che simulano comunicazioni ufficiali delle banche. Una volta ottenuti i dati di accesso e il numero di cellulare, i truffatori possono effettuare operazioni fraudolente a danno dell'utente.

Le forze dell'ordine raccomandano di non inserire mai i propri dati su siti internet inviati tramite messaggi e di contattare direttamente la banca o l'ufficio postale per verificare l'autenticità delle comunicazioni. La consapevolezza e la prudenza sono fondamentali per evitare di cadere vittime delle sempre più sofisticate truffe online.