Truffa Telefonica Smascherata: Falsi Carabinieri Scoperti grazie alla Prontezza di una Donna

Una cittadina di Roseto degli Abruzzi ha evitato di cadere in una truffa telefonica orchestrata da malintenzionati che si fingevano carabinieri. Il tentativo di frode è stato sventato quando la donna, anziché fornire le informazioni richieste, ha immediatamente contattato il vero comando dei carabinieri.

Tutto è iniziato con una chiamata da parte di un presunto funzionario di banca, che ha avvisato la vittima di movimenti sospetti dal suo conto corrente verso uno Stato estero. Successivamente, la donna è stata contattata da falsi carabinieri che le hanno chiesto di effettuare operazioni finanziarie e di fornire i codici del suo conto online. Nonostante il numero visualizzato corrispondesse apparentemente a quello del comando di Roseto, la signora ha intuito la truffa e ha interrotto la chiamata, preferendo verificare direttamente con le autorità competenti.

Dopo aver chiamato il comando dei carabinieri, è emerso che nessuno aveva contattato la donna. È stata immediatamente sporta denuncia per "spoofing", una tecnica che permette ai truffatori di mascherare la propria identità per ottenere informazioni riservate.

I carabinieri di Roseto sottolineano l'importanza di non fornire mai dati sensibili per telefono e di verificare sempre la provenienza delle chiamate sospette, contattando il 112 per segnalare qualsiasi tentativo di truffa.