Truffa WhatsApp del Codice a 6 Cifre: Come Proteggere il Tuo Account

Una nuova ondata di truffe su WhatsApp ha riacceso l'allarme tra gli utenti: il raggiro del codice a 6 cifre, che consente ai criminali informatici di rubare i profili e i relativi gruppi. Il trucco è semplice ma efficace, e può compromettere la sicurezza del tuo account in pochi istanti.

L'Allarme

La truffa inizia con un messaggio apparentemente innocuo inviato da uno dei tuoi contatti in rubrica: "Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?". Se rispondi fornendo il codice, i truffatori rubano il tuo profilo. Il codice in questione è quello dell'autenticazione a due fattori, fondamentale per la sicurezza del tuo account e che non deve essere condiviso con nessuno.

Il Meccanismo della Truffa

Il processo sfrutta la funzione "cambia numero" di WhatsApp, che richiede un codice di verifica a 6 cifre inviato via SMS. Ecco come operano i truffatori:

Compromettono un Contatto: Usano il numero di un contatto già compromesso per inviare il messaggio truffaldino. Richiesta di Codice: Chiedono alla vittima di inviare il codice ricevuto via SMS. Accesso al Profilo: Inseriscono il numero della vittima, ottenendo il codice necessario per accedere all'account, disconnettendo automaticamente il legittimo proprietario.

Come Evitare la Truffa

Per proteggerti da questa truffa, segui questi consigli:

Non Condividere Mai il Codice di Verifica a 6 Cifre: Non importa chi te lo chiede, mantienilo segreto.

Non Condividere Informazioni Personali: Anche se la richiesta sembra provenire da un contatto fidato.

Attenzione alle Richieste Inaspettate: Diffida dei messaggi insoliti, anche se sembrano provenire da amici o familiari.

Abilita le Notifiche di Sicurezza e la Verifica a Due Passaggi: Vai su Impostazioni > Account > Sicurezza e attiva "Mostra notifiche di sicurezza". Poi, sempre in Account, attiva la "Verifica in due passaggi" per aggiungere un ulteriore livello di protezione.

Cosa Fare in Caso di Truffa

Se sei stato vittima della truffa, prova a recuperare il tuo account eseguendo nuovamente l'accesso a WhatsApp. Se il truffatore ha già cambiato il numero associato al tuo account, il danno potrebbe essere più serio. In questo caso, considera di:

Disattivare l'Account: Temporaneamente, per impedire ulteriori abusi.

Cambiare Numero di Telefono: Se il tuo attuale numero è stato compromesso.

Denunciare alla Polizia Postale: Segnala immediatamente la truffa per avviare le indagini e avvisare i tuoi contatti, evitando che salvino il nuovo numero truffaldino.

Restare vigili e adottare misure preventive può aiutarti a proteggere il tuo account WhatsApp da questo tipo di truffe.