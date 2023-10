Truffa ad anziani: Finti tecnici del gas e falso poliziotto mettono in ospedale una pensionata

Una nuova truffa ad anziani è stata perpetrata a Treviso, e questa volta ha avuto come conseguenza il ricovero di una donna in ospedale. Due individui, fingendosi tecnici del gas, hanno bussato alla porta di una pensionata, accompagnati da un'auto lampeggiante guidata da un falso poliziotto. Hanno messo in guardia la donna riguardo a un presunto pericolo di fuga di gas, sottolineando il rischio di un'esplosione imminente. In seguito, le hanno chiesto di consegnare tutti gli oggetti preziosi che aveva nel frigorifero.

La pensionata, però, si è resa conto dell'inganno e ha reagito uscendo in cortile e chiedendo aiuto. I tre malviventi sono fuggiti a bordo dell'auto con il lampeggiante. Per rendere credibile la loro storia, i due finti tecnici del gas avevano anche spruzzato uno spray in casa, provocando l'inalazione di gas da parte della donna. A causa di ciò, la pensionata non si è sentita bene ed è stata trasportata in ospedale, dove è stata tenuta sotto osservazione per alcune ore prima di essere dimessa.

Questa non è la prima volta che questa banda criminale colpisce a Treviso. Già il 13 giugno avevano preso di mira una coppia di anziani, rubando ingenti somme di denaro tra gioielli, un orologio d'oro e contanti. Un colpo simile è stato messo a segno anche l'8 settembre ai danni di una coppia di novantenni, con un bottino di alcuni migliaia di euro.