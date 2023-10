Truffa all'INPS: Falso invalido scoperto dopo due anni

Una sofisticata truffa all'INPS è stata scoperta dopo due anni di indebita percezione di una pensione di invalidità da parte di un individuo. L'operazione è stata svelata dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Chieti, nell'ambito delle loro attività di contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica.

La chiave per scoprire la truffa è stata la segnalazione di un cittadino al numero di emergenza "117", il quale aveva notato che il soggetto in questione, pur beneficiando di una pensione di invalidità, conduceva una vita che appariva del tutto "normale". Questo individuo frequentava palestre, guidava il suo veicolo e sembrava non avere alcun ostacolo nella sua routine quotidiana, nonostante avesse attestati medici che confermavano gravi patologie di tipo psichiatrico.

In seguito a questa segnalazione, i Finanzieri hanno condotto un'indagine accurata, che ha incluso appostamenti e rilievi fotografici. Hanno scoperto il modus operandi truffaldino del "falso invalido" che gli permetteva di ottenere indebitamente i benefici della pensione di invalidità.

L'individuo in questione aveva sfruttato la stretta parentela con un soggetto effettivamente affetto da gravi patologie psichiatriche. Si era appropriato dei certificati medici di quest'ultimo e aveva sostituito il nome del parente con il proprio. Questo inganno aveva convinto i membri della Commissione Medica, che avevano successivamente riconosciuto l'handicap al "falso invalido".

Le indagini hanno rivelato ulteriori certificazioni sanitarie provenienti da strutture pubbliche, ma che erano risultate essere completamente false. Tali documenti facevano riferimento a visite mediche mai effettuate. Grazie a queste azioni fraudolente, l'individuo era riuscito a ottenere un'invalidità civile al 100%, garantendogli la permanente inabilità al lavoro e il diritto a ricevere una prestazione economica di sostegno.

Le Fiamme Gialle di Chieti hanno svolto un ruolo fondamentale nell'individuazione della somma indebitamente percepita dal "falso invalido", che ammontava a oltre 16.000 euro. Questa somma è stata segnalata all'INPS, che ha interrotto l'erogazione dei benefici.

L'individuo è ora oggetto di un'indagine per i reati di truffa aggravata ai danni dell'ente erogatore e falsità materiale. L'Autorità Giudiziaria di Chieti ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini in merito al caso.