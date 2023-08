Truffa dei 50€ Falsi: Tre arresti e Sequestro di “6mila Euro” Falsi

Un gesto banale, come l’acquisto di un gelato da due euro, si è trasformato in un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di tre individui da parte della Compagnia Carabinieri di Giulianova, nell’Abruzzo. Il trucco è stato rivelato quando il gestore ha prontamente rilevato che i 50 euro presentati per il pagamento erano in realtà banconote false. Senza esitazione, il gestore ha allertato immediatamente le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente.

Tuttavia, la scoperta delle false banconote non è stata che la punta dell’iceberg. Durante la successiva perquisizione dei veicoli dei tre individui, è emersa una somma sorprendente: circa 6 mila euro in banconote da 50 euro contraffatte. A questa cifra si è aggiunta una somma contante di 320 euro, considerati “regolari”, ma ottenuti attraverso precedenti transazioni di monete false che avevano avuto successo.

L’intero ammontare di denaro, falsificato e non, è stato sequestrato, mentre per i tre sospetti la situazione si è fatta più complicata. Sono stati immediatamente arrestati con l’accusa di “spendita ed introduzione nello Stato di banconote falsificate”. Successivamente, i tre individui sono stati condotti e associati presso il Carcere di Teramo, dove dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia. Un’operazione che dimostra come la vigilanza e l’efficacia delle forze dell’ordine possano rivelarsi fondamentali nella prevenzione di reati finanziari che minano la fiducia nell’integrità del sistema monetario.