Truffa sventata: albanesi beccati con le mani nel sacco

Un nuovo tentativo di eludere i controlli di frontiera è stato sventato all'aeroporto d'Abruzzo. Tre cittadini albanesi, sbarcati da un volo proveniente da Tirana, sono stati respinti e rimandati in patria. I tre uomini, fingendosi turisti, cercavano in realtà di entrare in Italia per trovare lavoro come autotrasportatori.

Nonostante avessero dichiarato di voler trascorrere una breve vacanza nel nostro Paese, le risposte evasive e contraddittorie fornite durante i controlli hanno insospettito gli agenti della polizia di frontiera. Approfondite le verifiche, è emerso che lo scopo del loro viaggio era ben diverso da quello dichiarato.

Si tratta del secondo episodio di questo tipo in meno di una settimana. Già nei giorni scorsi, altri quattro albanesi erano stati scoperti a utilizzare lo stesso stratagemma per entrare in Italia illegalmente.

Questi casi dimostrano come il fenomeno dell'immigrazione clandestina e delle false dichiarazioni ai fini dell'ingresso nel nostro Paese sia ancora molto diffuso. Le forze dell'ordine restano vigili per contrastare questi tentativi e garantire la sicurezza dei cittadini.