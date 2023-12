Truffe Telematiche a Pescara: Il Vishing in Aumento, Anche i Giovani Cadono nella Rete

Le truffe via web e telefono stanno assumendo nuove forme e il fenomeno del "vishing" è in aumento, coinvolgendo non solo gli anziani, ma anche i giovani, come evidenziato dall'Osservatorio truffe telematiche a Pescara. Donato Fioriti, presidente dell'associazione consumatori “Contribuenti Abruzzo” e componente Cruc Regione Abruzzo, sottolinea che questo tipo di truffa è simile al phishing, ma si basa sull'utilizzo della telefonia per ottenere informazioni personali attraverso frodi subdole.

L'Osservatorio rileva che il vishing si manifesta attraverso telefonate ingannevoli che cercano di persuadere le vittime a fornire informazioni sensibili. Ad esempio, i truffatori si spacciano per rappresentanti di istituti bancari, avvertendo la vittima di un presunto furto di dati o fondi dal proprio conto. Successivamente, propongono il trasferimento di denaro su un falso conto protetto in attesa di verifiche delle forze dell'ordine.

Fioriti avverte che la truffa colpisce non solo gli anziani, ma anche coloro che sembrano più informati. Racconta di una signora nel centro di Pescara truffata di decine di migliaia di euro attraverso questo inganno.

Infine, l'appello è a diffidare delle richieste telefoniche sospette e a verificare direttamente presso l'ufficio postale o la banca in caso di dubbi. La collaborazione con le forze dell'ordine è essenziale per contrastare efficacemente queste truffe, ma la consapevolezza e la prudenza dei cittadini sono altrettanto cruciali.